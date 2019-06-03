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بحث الإجراءات الفنية لاستصدار شهادات الذبح الحلال بالمراكز الإسلامية بأمريكا

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:47 م
بحث الإجراءات الفنية لاستصدار شهادات الذبح الحلال بالمراكز الإسلامية بأمريكا لحوم - أرشيفية
كتب عز النوبى

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التقى وفد من وزارة الزراعة، "توماس جولدبيرجر" القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، لبحث تكثيف سبل التعاون الزراعى بين البلدين.

 

وأكد الجانب المصرى خلال اللقاء على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فى المجال الزراعى، وأهمية التعاون فى زيادة فرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية، بين البلدين، ونفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الأمريكى خاصة الموالح والمانجو والعنب، خاصة لما تتمتع به هذه المنتجات من جودة عالية وقبول لدى المستهلك الأجنبى مما أتاح لها المنافسة فى الأسواق الأوروبية والصينية والخليجية.

 

وناقش الجانبان الإجراءات الفنية التى تتعلق بمنظومة اعتماد المراكز الإسلامية المنوط بها استصدار شهادات الذبح الحلال فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الجانب المصرى على ضرورة إتباع شروط ومواصفات الذبح الحلال طبقا للشريعة الإسلامية .

 

ومن جهته تقدم "توماس جولدبيرجر" القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة بالشكر للجانب المصرى لإتاحة الفرصة لعقد هذا اللقاء لبحث أوجه التعاون بين البلدين فى المجال الزراعى.

 

حضر اللقاء "على عبدي" المستشار الزراعى الأمريكى بالقاهرة و"بريت تات" الملحق التجارى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس فادى وجدى سيجفروا مسئول ملف التعاون للولايات المتحدة الأمريكية.

 


التعاون الزراعى

مستشار زراعى أمريكى

المنتجات الزراعية

الخدمات البيطرية

الحجر البيطرى

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