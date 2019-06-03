بتعانى من جفاف الفم فى الليل.. خطوات للتغلب عليه

كتبت إيناس البنا

جفاف الفم وفقا لتقرير موقع "everydayhealth" غالباً ما يكون بسبب حالة طبية أو دواء، لذلك فإن التحدث مع طبيب أسنان يمكن أن يكون مفيدًا جدًا للأشخاص الذين يعانون من جفاف الفم فى الليل.

قد يصف الطبيب لمن يعانون من جفاف الفم منتجات لعاب صناعية، مثل غسول الفم أو الشطف أو الرش أو معجون الأسنان أو جل الترطيب، بالإضافة إلى أن هناك أيضًا أدوية يمكن أن تساعد الجسم على إنتاج اللعاب.

لمنع جفاف الفم في الليل راجع أخصائى الرعاية الصحية لتحديد السبب وعلاجه، وقد تساعد بعض النصائح على تجنب جفاف الفم:

استخدام جهاز تبخير الغرفة لإضافة الرطوبة إلى الهواء في الليل.

الاحتفاظ بكوب من الماء أثناء النوم بجانبك لشربه عند الحاجة.

الحفاظ على معدل شرب الماء طوال اليوم.

تحفيز تدفق اللعاب من خلال مضغ العلكة الخالية من السكر أو رقائق الثلج أو الحلوى الصلبة.

قبل النوم تجنب استخدام غسولات الفم التي تحتوي على الكحول ، لأنها تسبب جفاف الفم.

تجنب شرب المشروبات مع الكحول أو الكافيين ولا تتناول أي أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الملح أو السكر.



جفاف الفم أثناء النوم

في بعض الأحيان يحدث جفاف الفم بسبب توقف التنفس أثناء النوم، وهى حالة تحدث عندما يتوقف الشخص عن التنفس ويستأنف التنفس بشكل متكرر طوال الليل ، مما يؤدي إلى جفاف الفم.

هناك العديد من علاجات توقف التنفس أثناء النوم، بما في ذلك تغييرات نمط الحياة، وارتداء أقنعة النوم.