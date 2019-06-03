بالأسماء.. البابا تواضروس يستطلع آراء المجمع المقدس لرسامة 4 أساقفة جدد

سارة علام

أرسل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خطابًا لآباء المجمع المقدس لاستطلاع آرائهم فى الرهبان المرشحين للتجليس والرسامة يومي السبت والأحد المقبل فى عشية وقداس عيد العنصرة وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وضمت القائمة تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب إفريقيا، وسيامة كل من: بولس البراموسى أسقفا لإيبارشية شرق كندا، و إيلاريون البراموسى أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، و ميخائيل المحرقى أسقفا لإيبارشية منفلوط، ومتاؤس الأخميمى أسقفا ورئيسا لدير العذراء بأخميم، على أن يتلقى البابا تواضروس ملاحظات الأساقفة على تلك القائمة حتى مساء الثلاثاء.

من هم الرهبان المرشحون لدرجة الأسقفية؟

القمص بولس البراموسى أحد رهبان دير البراموس بوادى النطرون ويجيد اللغة الفرنسية حتى إنه خدم من قبل مع الانبا لوقا فى جنوب فرنسا ثم انتدبه البابا تواضروس في مارس الماضى كنائب باباوى على كنائس اونتاريو واوتاوا بشرق كندا وقد لقى ترحيب من شعب الكنيسة هناك.

أما المرشح الثانى فهو الراهب إيلاريون البراموسى هو وحاصل على درجة الدكتوراه من أوروبا فى الكيمياء وقد كان يعمل مدرسًا بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، وكان خادما فى كنيسة الإسكندرية بمحرم بك؛ كما شغل منصب وكيل دير البراموس العامر ببرية شيهيت وتم تعيين القمص فلوباتير الباراموسى كوكيل للدير بدلًا منه، وجرى تعيينه أسقفًا للبحر الأحمر بعد وفاة اسقف المحافظة الانبا ثاؤفيلوس واستطلاع آراء الكهنة هناك.

المرشح الثالث هو القمص ميخائيل المحرقى، أحد رهبان دير المحرق العامر الذي يبعد ٢٥ كم عن ايبراشية منفلوط وقد رشحه الأنبا يؤانس أسقفا على منفلوط بعد وفاة اسقفها الأنبا انطونيوس وخضوع الإيبراشية لإشراف الانبا يؤانس أسقف أسيوط.

الاختيار الرابع هو الراهب متاؤوس الاخميمي ليترأس دير العذراء بأخميم بعد تعميره وإعادة الحياة الرهبانية فيه مرة أخرى.

الغائبون عن قائمة البابا تواضروس للترقيات

فيما خلت القائمة من اسم الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا الذى كان ينتظر تجليسه أسقفًا للإيبراشية ولم تشير إلى رسامة أسقف جديد لايبراشية أبو قرقاص بعد فصلها عن المنيا، حيث قضية تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا على المنيا أثارت الجدل فى الشارع القبطى بعدما أعلن البابا رغبته فى تقسيم الإيبراشية إلى اثنين أو ثلاثة عقب وفاة الأنبا أرسانيوس.

ايبراشية ملبورن.. تخضع لإشراف الانبا رافاليل دون اسقف

بينما غابت ايبراشية ملبورن عن الترشيحات الباباوية إذ كان الانبا سوريـال اسقف ملبورن قد تقدم باستقالته للكنيسة فى نوفمبر الماضى وأثار أزمة على مواقع التواصل الاجتماعى حتى نجحت وساطة الانبا سرابيون مطران لوس انجلوس فى إعادته للخدمة بأمريكا بينما فضل البابا تواضروس ابتعاث الانبا رافائيل من وقت لأخر للإشراف على الايبراشية دون رسامة اسقف جديد لها

كذلك ظل دير القديس الانبا مقار بلا رئيس بعد مقتل الانبا ابيفانيوس إذ يخضع الدير لإشراف البابا تواضروس شخصيًا والذي يتلقى تقارير مكتوبة عن الأوضاع فى الدير من الراهب بترونيوس المقارى وكيل الدير دون أن يقرر البطريرك رسامة رئيس جديد للدير خلفًا للأسقف المقتول.