سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

انسحاب النيكوتين المفاجئ من الجسم يشكل ضررا لمريض العناية المركزة

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:47 ص
انسحاب النيكوتين المفاجئ من الجسم يشكل ضررا لمريض العناية المركزة انسحاب النيكوتين والكافيين قد يؤدى إلى مشاكل غير مرغوب فيها لدى مرضى العناية المركزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن انسحاب النيكوتين والكافيين من الجسم يمكن أن يسبب معاناة غيرمرغوب فيها لمريض وحدة العناية المركزة (ICUs)، وهو ما قد يؤدى إلى إرجاء فحوصات مخبرية والتصوير التشخيصي مثل الأشعة السينية والرنين المغناطيسي.

وقالت الدكتورة "مايا بيليتوفا "، الأستاذ في جامعة "واشنطن":" إن النيكوتين والكافيين هما بعض المواد الأكثر استخداما وإدمانا في المجتمع الحديث، ولكن غالبا ما يتم تجاهلهما كمصدر محتمل لأعراض محتملة لأعراض أخرى عند التوقف المفاجىء عن استخدامهما" ، مشيرة إلى أن العديد من أعراض الانسحاب تشمل الغثيان، والقيء، والصداع والهذيان ويمكن أن تستمر هذه الأعراض لمدة تصل إلى أسبوعين، كما تشبه هذه الأعراض حالات مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ والنزف داخل الجمجمة، وهذا قد يخلط بين التشخيص السريري وبين اختبارات غير ضرورية ويمكن أن تسبب إزعاجا للمرضى وتتسبب في إهدار المال وإضاعة الوقت".

وأظهرت دراسة أن الانسحاب الحاد للنيكوتين يزيد بشكل كبير من الانفعالات بواقع 64% للمدخنين، في مقابل 32% غير المدخنين، فضلا عن تزايد حالات أمراض القصبة الهوائية وترشد خط الوريد الناجم عن التحريض لدى مرضى وحدة العناية المركزة 14% المدخنين في مقابل 3% غير المدخنين.

وتبين أن العلاج ببدائل النيكوتين يساهم في تطوير الهذيان فى وحدة العناية المركزة (وأيضا الارتباك الشديد ) المرتبط بالتنبه لفترات طويلة ، وزيادة طول الإقامة ، وزيادة خطر الموت .. كما يمكن أن يؤدى انسحاب الكافيين المفاجئ إلى النعاس والغثيان والقيء والصداع ويمكن أن يزيد من معدلات حدوث هذيان الجسم.

 


النيكوتين

الاشعة السينية

الرنين المغناطيسى

العناية المركزة

الصداع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أحذر.. النيكوتين السائل في السجائر الإلكترونية يصيبك بالنوبات القلبية

الخميس، 30 مايو 2019 06:30 ص

تعرف على أحدث طرق الصحة النفسية لعلاج إدمان النيكوتين بـ 20 جنية ×7 معلومات

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:00 ص

"الصحة" vs إدمان النيكوتين بـــ20 جنيها.. إطلاق عيادات للإقلاع عن التدخين.. الصحةالنفسية: توفير 3 مجموعات دوائية حديثة للتوقف عن "شرب السجائر".. وتؤكد: لأول مرة "لبان ولاصقة" بهما نيكوتين مخفف للإقلاع التدريجى

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:30 ص

دراسة تؤكد : زيادة مستوى النيكوتين الطبى يساعد فى الإقلاع عن التدخين

الأربعاء، 02 يناير 2019 08:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

صناعة النجاح فى مصر.. محمد صلاح نموذجًا

صناعة النجاح فى مصر.. محمد صلاح نموذجًا

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة