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النيابة تستعجل التحريات فى تهريب ترامادول لدولة عربية داخل "أكياس لب"

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:43 م
النيابة تستعجل التحريات فى تهريب ترامادول لدولة عربية داخل "أكياس لب" أقراص الترامادول المخدرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحريات المباحث الجنائية فى اتهام شخص بمحاولة تهريب كمية من أقراص "الترامادول" المخدر إلى إحدى الدول العربية، فى أكياس لب، بقصد الاتجار بها.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أنه فى أثناء إنهاء شاب لإجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية، عثرت الأجهزة الأمنية على 60 قرصا مخدرا داخل "أكياس لب" فى حقائب الشاب، وبتوقيفه أقر بأنه لا يعلم عنها شيئا، وأن والد أحد أصدقائه طلب منه توصيل كمية من "اللب" لنجله فى الدولة المذكورة، ولم يكن يعلم بإخفاء الأقراص داخلها.
 
بإعداد الأكمنة، ضُبط المتهم الرئيسى، الذى أقرّ خلال التحقيقات بأن نجله طلب منه إرسال كمية من أقراص "الترامادول" المخدرة للاتجار فيها وتحقيق ربح غير مشروع، وأشار إلى وجود أحد أصدقائه فى القاهرة وعودته قريبا، فطلب منه إرسال الأقراص معه دون علمه، متابعا: "عقب شراء 60 قرصا قررت إخفاءها داخل أكياس لبّ، حتى لا يشعر صديق ابنى بوجودها معه".
 
وكانت الأجهزة الأمنية فى مطار القاهرة قد حررت المحضر اللازم عقب ضبط الأقراص فى حقيبة الراكب، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة واستجواب أطرافها.

تحريات المباحث

تهريب أقراص مخدرة

مطار القاهرة

تهريب

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