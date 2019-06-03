سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 04:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"الناتو" يبحث فى مسألة انضمام مقدونيا الشمالية للحلف

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:21 ص
"الناتو" يبحث فى مسألة انضمام مقدونيا الشمالية للحلف حلف الناتو
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ ينس شتولتنبرج سكرتير عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، برفقة سفراء الدول الأعضاء في الحلف، زيارة إلى إسكوبية عاصمة مقدونيا الشمالية تستغرق يومين، لبحث القضايا المتعلقة بانضمامها إلى الناتو بحلول نهاية العام الجارى.

 

ذكرت ذلك شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية دون مزيد من التفاصيل.

 

تجدر الإشارة إلى أن الناتو ومقدونيا الشمالية وقّعا، في شهر فبراير الماضي، اتفاقية تمهد الطريق أمام انضمام إسكوبية إلى الحلف، لتصبح العضو رقم 30 في هذا التحالف العسكري، حيث وافقت 14 دولة من أعضاء الناتو -حتى الآن- على هذه الاتفاقية.

يُذكر أن الاتفاق الموقّع بين اليونان ومقدونيا الشمالية، في وقت سابق من العام الجاري، بشأن تغيير اسم "جمهورية مقدونيا" إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، أدى إلى إنهاء معارضة أثينا لانضمام إسكوبية إلى عضوية الناتو، بعد خلافات بين الطرفين دامت نحو 27 عامًا.

 


حلف الناتو

مقدونيا

الناتو

مقدونيا الشمالية

اسكوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

فى دراسة بالأرقام.. كاهن كنيسة شيكاغو يقترح على المجمع المقدس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بدلا من 7 يناير.. ويؤكد: اختلاف الموعد يؤدى لانقسام الكنيسة.. والبابا تواضروس: مجرد تقويم ولا علاقة له بالعقيدة

فى دراسة بالأرقام.. كاهن كنيسة شيكاغو يقترح على المجمع المقدس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بدلا من 7 يناير.. ويؤكد: اختلاف الموعد يؤدى لانقسام الكنيسة.. والبابا تواضروس: مجرد تقويم ولا علاقة له بالعقيدة

كل وقت وله جماله.. شوف روعة مدينة نيويورك مع تغير الفصول الأربعة

كل وقت وله جماله.. شوف روعة مدينة نيويورك مع تغير الفصول الأربعة

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

مرتضى منصور: "ورحمة أمى جروس ما هياخد فلوسه.. وعملت فيه محضر"

مرتضى منصور: "ورحمة أمى جروس ما هياخد فلوسه.. وعملت فيه محضر"

انفراد فيديو وصور.. اليوم السابع فى منزل حسن حسني بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير يوجه كلمة للجمهور: "سيبوني أعيد بالكحك من غير شائعات.. ربنا ما يحرمنى منكم".. وهنيدى: "ربنا يديك الصحة يا أبويا.. ياعم الناس"

انفراد فيديو وصور.. اليوم السابع فى منزل حسن حسني بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير يوجه كلمة للجمهور: "سيبوني أعيد بالكحك من غير شائعات.. ربنا ما يحرمنى منكم".. وهنيدى: "ربنا يديك الصحة يا أبويا.. ياعم الناس"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة