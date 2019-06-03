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الموافقة على انشاء 4 مدارس جديدة بمراكز البحيرة

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:15 م
الموافقة على انشاء 4 مدارس جديدة بمراكز البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن اإستثناء مساحات من الأراضى الزراعية بمراكز المحمودية ودمنهور، وكفر الدوار وحوش عيسى، لإقامة  4 مدارس عليها، مضيفاً أن المدارس الجديدة، هى توسعة مدرسة أبو الفضل بمساحة 200متر أملاك دولة الواقعة  بقرية دنشال مركز دمنهور  .
 
وكذلك مدرسة ثانوي عام علي مساحة 4500 متر تبرع أحد المواطنين الواقعة بحوض بولين مركز كفر الدوار .
 
كما تم الموافقة، على انشاء مدرسة تعليم أساسى علي مساحة 3650 متر تبرع، أحد المواطنين بقرية الغراقة مركز حوش عيسى، و الموافقة على انشاء مدرسة حسن قاسم للتعليم الأساسي على مساحة 2100متر  تبرع أحد المواطنين بمنطقة مشروع الخليج بمركز  المحمودية .
 
وشدد محافظ البحيرة، على اهمية المشاركة المجتمعية فى إقامة وتنفيذ المشروعات الخدمية، التي تمس الحياة اليومية للمواطنين  وكذلك التنسيق بين محافظة البحيرة ووزارة الزراعة في العمل علي سرعة تنفيذ تلك المشروعات .
 
 

اخبار البحيرة

مشروعات

مدارس

تخصيص اراضى

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