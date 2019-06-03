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الملكة إليزابيث لترامب القيم المشتركة توحد بين بريطانيا وأمريكا

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:25 م
الملكة إليزابيث لترامب القيم المشتركة توحد بين بريطانيا وأمريكا ترامب والملكة إليزابيث
رويترز

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قالت الملكة إليزابيث اليوم الاثنين إنها على ثقة بأن القيم والمصالح المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستظل توحد بين البلدين.

وفى كلمة خلال مأدبة بقصر بكنجهام فى إطار زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لبريطانيا، تحدثت الملكة أمام ترامب وزوجته ميلانيا عن قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وقالت ملكة بريطانيا "ونحن ننظر إلى المستقبل، أشعر بثقة فى أن قيمنا المشتركة ومصالحنا المشتركة ستظل توحد بيننا". وأضافت "نحتفل الليلة بتحالف ساعد فى ضمان سلامة ورخاء شعبينا لعقود من الزمن، وأعتقد أنه سيتستمر لسنوات طويلة قادمة".

من جهته أثنى ترامب على الملكة إليزابيث وقال أيضا إن القيم المشتركة ستوحد بين البلدين لسنوات مقبلة. وقال "بينما نحتفى بانتصارنا وتراثنا المشترك، نؤكد على القيم المشتركة التى ستوحد بيننا طويلا فى المستقبل، الحرية والسيادة وحرية الإرادة وسيادة القانون...".

 

 

 

 


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الملكة إليزابيث

بريطانيا

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