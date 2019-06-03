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المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش)

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:11 م
المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) الشرطة المغربية
رويترز

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أعلنت المملكة المغربية، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) الإرهابي، تنشط بمدينتى الرشيدية وتنجير جنوب شرقى البلاد.
وأوضحت الشرطة المغربية - فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) عربية اليوم /الاثنين/ - أنها ألقت القبض على أعضاء خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) بمدينتى الرشيدية وتنغير، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالبلاد.
وأضافت أن الخلية تتكون من 3 أفراد متطرفين تتراوح أعمارهم بين 26 و28 سنة، كانوا يقومون بنشر الخطابات المتطرفة للتنظيم ويعملون على استقطاب وتجنيد أفراد آخرين لتنفيذ عمليات وهجمات إرهابية.


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