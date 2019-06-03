أعلنت المملكة المغربية، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) الإرهابي، تنشط بمدينتى الرشيدية وتنجير جنوب شرقى البلاد.
وأوضحت الشرطة المغربية - فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) عربية اليوم /الاثنين/ - أنها ألقت القبض على أعضاء خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) بمدينتى الرشيدية وتنغير، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالبلاد.
وأضافت أن الخلية تتكون من 3 أفراد متطرفين تتراوح أعمارهم بين 26 و28 سنة، كانوا يقومون بنشر الخطابات المتطرفة للتنظيم ويعملون على استقطاب وتجنيد أفراد آخرين لتنفيذ عمليات وهجمات إرهابية.
المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش)الإثنين، 03 يونيو 2019 04:11 م
الشرطة المغربية
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أعلنت المملكة المغربية، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) الإرهابي، تنشط بمدينتى الرشيدية وتنجير جنوب شرقى البلاد.
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