المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش)

رويترز

أعلنت المملكة المغربية، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) الإرهابي، تنشط بمدينتى الرشيدية وتنجير جنوب شرقى البلاد.

وأوضحت الشرطة المغربية - فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) عربية اليوم /الاثنين/ - أنها ألقت القبض على أعضاء خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) بمدينتى الرشيدية وتنغير، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالبلاد.

وأضافت أن الخلية تتكون من 3 أفراد متطرفين تتراوح أعمارهم بين 26 و28 سنة، كانوا يقومون بنشر الخطابات المتطرفة للتنظيم ويعملون على استقطاب وتجنيد أفراد آخرين لتنفيذ عمليات وهجمات إرهابية.