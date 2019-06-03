سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 08:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

المحكمة العليا السعودية: غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:09 م
المحكمة العليا السعودية: غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك هلال شوال
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المحكمة العليا السعودية أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما ذكرت قناة العربية الإخبارية


هلال شوال

عيد الفطر

عيد الفطر المبارك

المحكمة العليا السعودية

أخبار العرب

عرب وعالم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أنباء عن رؤية هلال شوال بمرصد تمير بالسعودية

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:35 م

"المصريين جابوا آخرهم مع رمضان".. كوميكسات وتغريدات تطالب بالعيد غدًا.. إفيهات أبطال الدراما التليفزيونية وأفلام السينما تناشد هلال شوال: "اظهر وبان عليك الأمان"

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:13 م

العربية: أنباء عن تعذر رؤية هلال شهر شوال فى حوطة سدير بالسعودية

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:12 م

جدل كل عام "هز الهلال يا سيد".. الحسابات العلمية أم الرؤية البصرية فى تحديد هلال العيد.. أساتذة فلك: هناك دول تأخذ بالحساب العلمى لدقته وتتجاهل الرؤية.. والإفتاء: نحن جهة إعلان الرؤية والحساب الفلكى استشارى

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة