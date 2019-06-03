المحكمة العليا السعودية: غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

قالت المحكمة العليا السعودية أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما ذكرت قناة العربية الإخبارية
المحكمة العليا السعودية: غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المباركالإثنين، 03 يونيو 2019 07:09 م
هلال شوال
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