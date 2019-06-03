سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 06:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"المحاصيل الزراعية" تحدد 9 توصيات لحدائق الموز حول طرق الرى والتسميد

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:00 ص
"المحاصيل الزراعية" تحدد 9 توصيات لحدائق الموز حول طرق الرى والتسميد حدائق الموز - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حزمة من التوصيات والنصائح الشهرية الخاصة بزراعات الموز والتى يجب على مزارعى الموز إتباعها خلال الشهر الجارى، من حيث معاملة أشجار الموز وطرق الرى ومكافحة الأفات وطرق التسميد لزيادة وجودة الإنتاج وهى:

 1- يجب وضع السنادات لحماية السباطات لمنع كسرها بفعل الرياح

2- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها

 3- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة

4- فحص الخلف الجديدة لمقاومة أمراض تورد القمة

5- مع اكتمال نمو السباطات، جمع المحصول فى الأصناف المبكرة والتحميل والنقل

6- تسميد الأشجار التي تروي بالغمر يتم إضافة 100 جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر، إلى الأشجار عمر سنة إلى عامان، ويتم إضافة 300 جم سماد مركب للأشجار أكبر من 3 سنوات

7- يتم إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم، مع مراعاة  تكرار هذا التسميد مرة كل 15 يوم

8- تسميد أشجار الموز التي تروي بالتنقيط، فى الرية الأولى، يضاف 5 كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم، وفي الرية الثانية، يضاف 2 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19، وفي الرية الثالثة، يضاف 8 كجم سلفات بوتاسيوم، ويضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة في الشهر، كما يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بالتبادل مع 1 لتر حامض كبرتيك مرة كل 15 يوم .

9- عند التسميد الورقي لأشجار الموز يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار.

 


المحاصيل البستانية

حدائق الموز

انتاج الموز

أشجار الموز

تسميد الموز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"ياحلو يا مسكر".. التمور المصرية تقترب من أسواق بكين.. وفد صينى يزور مزارع النخيل ومناطق التعبئة قريبًا.. ومنظومة جديدة لتطوير الإنتاج.. وبرامج توعية للتوسع فى زراعة الأنواع التصديرية وأبرزها" البرحى"

السبت، 01 يونيو 2019 03:30 م

زراعة 4 آلاف شجرة مثمرة بكفر الشيخ تنفيذاً لمبادرة الرئيس

السبت، 01 يونيو 2019 05:00 ص

زراعة 590 شجرة مثمرة للحد من التلوث والاحتفال بيوم البيئة شرق الدلتا

السبت، 01 يونيو 2019 11:59 ص

صور وكيل زراعة الوادى الجديد يتفقد إنشاء مركز الارشاد الزراعى بالمديرية

الأحد، 02 يونيو 2019 12:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوشنر: الفلسطينيون يستحقون تقرير المصير

كوشنر: الفلسطينيون يستحقون تقرير المصير

مانشستر يونايتد يغرى نجم باريس سان جيرمان براتب ضخم من أجل التعاقد

مانشستر يونايتد يغرى نجم باريس سان جيرمان براتب ضخم من أجل التعاقد

السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

فى دراسة بالأرقام.. كاهن كنيسة شيكاغو يقترح على المجمع المقدس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بدلا من 7 يناير.. ويؤكد: اختلاف الموعد يؤدى لانقسام الكنيسة.. والبابا تواضروس: مجرد تقويم ولا علاقة له بالعقيدة

فى دراسة بالأرقام.. كاهن كنيسة شيكاغو يقترح على المجمع المقدس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بدلا من 7 يناير.. ويؤكد: اختلاف الموعد يؤدى لانقسام الكنيسة.. والبابا تواضروس: مجرد تقويم ولا علاقة له بالعقيدة

كل وقت وله جماله.. شوف روعة مدينة نيويورك مع تغير الفصول الأربعة

كل وقت وله جماله.. شوف روعة مدينة نيويورك مع تغير الفصول الأربعة

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة