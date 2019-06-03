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المجلس التصديرى للأدوية يقدم خطة بـ10 معارض خارجية خلال 2019-2020

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:00 ص
المجلس التصديرى للأدوية يقدم خطة بـ10 معارض خارجية خلال 2019-2020 جناح مصر بأحد معارض الأدوية
كتب – إسلام سعيد

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قدم المجلس التصديرى للأدوية والمستحضرات الطبية خطة إلى هيئة تنمية الصادرات للمشاركة فى 10 معارض خارجية خلال العام المالى 2019-2020.

وأفاد مصدر فى المجلس، لـ"اليوم السابع"، بأنه ينتظر موافقة هيئة تنمية الصادرات على الخطة للعام المالى الجديد، لافتًا إلى أنه تم التركيز على أكبر المعارض الخارجية فى قطاع الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية.

وعلى جانب آخر، أفاد مصدر بهيئة تنمية الصادرات، بأن خطة معارض مصر الخارجية 2019-2020 تتضمن المشاركة فى 85 معرضا خارجيا، لافتا إلى أن الهيئة ننتظر موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على خطة المعارض لصرف مخصصات المشاركة فى المعارض.

وأشار إلى أن هيئة تنمية الصادرات أرسلت خطة المعارض إلى وزارة الصناعة والتجارة، لعرضها على مجلس إدارة صندوق تنمية ودعم الصادرات، وبعد الموافقة عليها سيتم اعتمادها من الحكومة تمهيدًا للتنفيذ.

 

 


المعارض الخارجية

تنمية الصادرات

المجلس التصديري للادوية

المستحضرات الطبية

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