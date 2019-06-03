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المتهم بسرقة 150 ألف من سيارة موظف: برصد رواد البنوك وبسرقهم بكسر الزجاج

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:47 م
المتهم بسرقة 150 ألف من سيارة موظف: برصد رواد البنوك وبسرقهم بكسر الزجاج سرقة سيارة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، سرق 150 ألف جنيه، من داخل سيارة موظف بعد كسر الزجاج الخاص بها.

 

اعترف المتهم فى التحقيقات، بتخصصه فى سرقة رواد البنوك بعد مراقبة حركتهم عقب دخولهم البنوك وسرقة سيارتهم، مضيفا أنه يسرق سيارات الضحايا بأسلوب كسر الزجاج أو المفتاح المصطنع.

 

وتلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من أحد المواطنين موظف بفرع إحدى شركات الاتصالات كائن بدائرة القسم، بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى 150 ألف جنيه من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة البساتين، توجه لمحل عمله مستقلاً سيارته وتركها وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه، وعقب عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى.

 

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده من خلال التحريات وجمع المعلومات، عن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، ملك أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى قضية "نشل "، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تم ضبطه حال استقلاله ذات السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارة" كما اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقات من داخل السيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 50 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى، وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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