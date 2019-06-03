الكرملين يحذر من تقارير إعلامية بشأن صفقة روسية أمريكية فى سوريا

موسكو (أ ش أ)

حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، اليوم الاثنين، من تصديق التقارير الإعلامية المتعلقة باقتراح الولايات المتحدة عقد صفقة مع موسكو تتضمن الاعتراف بشرعية الرئيس السورى بشار الأسد مقابل احتواء روسيا للنفوذ الإيرانى فى سوريا.



وقال بيسكوف - فى تصريح صحفى -: "لن أسبق الأحداث بشأن هذا الاقتراح، ولكننى أدعو الجميع أن يكونوا حذرين للغاية فيما يتعلق بالأخبار المضللة، التي سيجري تداولها بكثرة هذه الأيام فى الإعلام بهذا الشأن".



وكانت مصادر إعلامية ذكرت مؤخرا أن اجتماعا سيضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل سيعقد قريبا في القدس لبحث الملف السورى، وسيركز على الوجود الإيراني في سوريا، مشيرة إلى أن واشنطن تنوي عرض صفقة على موسكو حول سوريا أثناء اجتماع سيعقد قريبا في القدس بين مستشار مجلس الأمن القومى الأمريكى جون بولتون ونظيراه الروسى نيكولاى باتروشيف والإسرائيلى مئير بن شبات.



وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيُعقد تحت عنوان "مناقشة الأمن الإقليمى" فى الشرق الأوسط، لافتة إلى أن إجراء هذا اللقاء يأتي بناء على تفاهم بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب بشأن ضرورة إعطاء أولوية لضمان أمن إسرائيل.



وستقترح واشنطن فى الاجتماع "خريطة طريق" تهدف إلى حث روسيا على اتخاذ إجراءات ملموسة تتعلق بضبط دور إيران في سوريا وبالعملية السياسية السورية مثل تشكيل اللجنة الدستورية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254.