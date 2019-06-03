القوات الأفغانية تدمر كمية من المواد المُتفجرة فى إقليم هلمند الجنوبى

كابول أ ش أ

دمرت قامت قوات الدفاع الوطنى والشرطة فى أفغانستان، الأحد، كمية كبيرة من العبوات الناسفة بدائية الصنع ومواد تستخدم فى تصنيع القنابل فى إقليم هلمند الجنوبي.

ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية إلى مصادر مُطلعة فى الجيش قولها إن القوات الخاصة نفذت العملية خلال مداهمة فى الإقليم.

ويلجأ مسلحو طالبان والجماعات المسلحة الأخرى عادة إلى العبوات الناسفة بدائية الصنع فى محاولاتهم لاستهداف قوات الأمن غير أن غالبية هذه الهجمات تسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين وأحيانا ما تتسبب فى إصابة ومقتل المسلحين أنفسهم لدى محاولتهم تصنيعها أو أثناء زرعها.