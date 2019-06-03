القبض على 297 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 297 محكوما عليهم، و15 أحكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية .

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 297 محكومًا عليهم بإجمالى 5930 أحكام منفذة " 750 حكمًا جزئيًا و190 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 4797 جنيه غرامات، وتحرير 178مخالفة.

كما تم ضبط 286 قضية مرافق، 50إشغال طريق، 54 بائع متجول، 66 إزالة فوريه،18تنده كما تم رفع 11 طن قمامة ومخلفات.