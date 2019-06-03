سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 297 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:44 م
القبض على 297 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 297 محكوما عليهم، و15 أحكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية .

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 297 محكومًا عليهم بإجمالى 5930 أحكام منفذة " 750 حكمًا جزئيًا و190 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 4797 جنيه غرامات، وتحرير 178مخالفة.

كما تم ضبط 286 قضية مرافق، 50إشغال طريق، 54 بائع متجول، 66 إزالة فوريه،18تنده كما تم رفع 11 طن قمامة ومخلفات. 


امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

ضبط هاربين بالقليوبية

البحث الجنائى بالقليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على استعدادات وأسعار تذاكر دخول حدائق القناطر الخيرية فى العيد

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:22 م

ضبط 1158 مخالفة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية فى القليوبية

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:18 م

ضبط 12 عنصر إجرامى فى حملة أمنية مكبرة بطوخ وكفر شكر

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:08 م

مباحث الطرق بالقليوبية تحبط صفقة ترويج مخدر الترامادول خلال العيد

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:15 م

ضبط مرتكبى واقعة سرقة أجهزة عرض بصرى "بروجكتور" من إحدى المدارس بالعبور

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الثلاثاء ولا الأربعاء؟.. الحسابات الفلكية تؤكد غدا أول أيام عيد الفطر .. واجتهاد أصحاب الرؤية بالعين المجردة: العيد الأربعاء.. إلى من تنتصر دار الإفتاء؟ العلم والحسابات الفلكية أم الرؤية المباشرة

الثلاثاء ولا الأربعاء؟.. الحسابات الفلكية تؤكد غدا أول أيام عيد الفطر .. واجتهاد أصحاب الرؤية بالعين المجردة: العيد الأربعاء.. إلى من تنتصر دار الإفتاء؟ العلم والحسابات الفلكية أم الرؤية المباشرة

فيديو.. تأهيل بئر زمزم لتحقيق زيادة المياه المباركة بمجرى الوادى

فيديو.. تأهيل بئر زمزم لتحقيق زيادة المياه المباركة بمجرى الوادى

عيدية أردوغان للأتراك فى عيد الفطر.. ارتفاع هائل فى أسعار السلع والخدمات

عيدية أردوغان للأتراك فى عيد الفطر.. ارتفاع هائل فى أسعار السلع والخدمات

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو

التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة