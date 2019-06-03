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القبض على 19 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة بحملة أمنية فى بنها والخصوص

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:26 م
القبض على 19 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة بحملة أمنية فى بنها والخصوص حبس -أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 19 عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 19 عاطلا خلال حملة أمنية شملت اقسام طوخ وشبرا الخيمة وبنها وقها والخصوص وشبرا الخيمة، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 700 جرام من الحشيش المخدر، و450 جرام من مخدر الهيروين، و300 جرام بانجو ومبالغ مالية، و3 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

كفر شكر

مخدرات متنوعة

تجار مخدرات

مباحث القليوبية

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