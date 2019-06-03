القبض على عامل وراء مقتل سائق فى مشاجرة بينهما بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق فى السلام، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان السلام، بلاغا من فنى كهرباء بمقتل والده يعمل سائق 64 سنة، داخل مسكنه بعقار كائن بدائرة القسم، وبه جرحين طعنيين بالرقبة والبطن.

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة عامل، 28 سنة مقيم سنورس بالفيوم، سبق إتهامه فى قضية "سرقة مسكن".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة مع المجنى عليه وحال تواجدهما بمسكن المجنى عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين"، تحصل عليها من داخل مطبخ الشقة فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وعقب ذلك استولى على هاتفه المحمول وفر هارباً، تم بإرشاده ضبط عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.