سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عامل وراء مقتل سائق فى مشاجرة بينهما بالسلام

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:02 م
القبض على عامل وراء مقتل سائق فى مشاجرة بينهما بالسلام مشاجرة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق فى السلام، وضبط مرتكب الواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة ثان السلام، بلاغا من فنى كهرباء بمقتل والده يعمل سائق 64 سنة، داخل مسكنه بعقار كائن بدائرة القسم، وبه جرحين طعنيين بالرقبة والبطن.
 
وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة عامل، 28 سنة مقيم سنورس بالفيوم، سبق إتهامه فى قضية "سرقة مسكن".
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة مع المجنى عليه وحال تواجدهما بمسكن المجنى عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين"، تحصل عليها من داخل مطبخ الشقة فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وعقب ذلك استولى على هاتفه المحمول وفر هارباً، تم بإرشاده ضبط عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

امن القاهرة

مشاجرة بالسلام

جريمة قتل بالسلام

مباحث القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

رسائل حاسمة فى مشهد هشام عشماوى (2)

رسائل حاسمة فى مشهد هشام عشماوى (2)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة