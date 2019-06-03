القبض على عاطل سرق بائع بالإكراه بعد التعدى عليه بسلاح أبيض فى النزهة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على عاطل وراء سرقة هاتف محمول من مواطن بالإكراه، بعد التعدى عليه بسلاح أبيض فى النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

واستغاث بائع بقوة أمنية من قسم شرطة النزهة، أثناء تفقد الحالة الأمنية، وتبين أنه مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى، وقرر بأنه حال تواجده بالشارع محل البلاغ فوجئ بأحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) استولى منه على هاتفه المحمول كرهاً عنه، عقب تعديه عليه بنصل معدنى "كتر" مُحدثاً إصابته المشار إليه ولاذ بالفرار.

وتتبع رجال المباحث خط سير هروب المتهم، وأمكن ضبطه وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب"، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم والهاتف المحمول، واتهمه بسرقته.