القاضى الشرعى السورى: غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك

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أعلن القاضى الشرعى الأول بدمشق، أن غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين.

وقال القاضى المعراوى، فى بيان تلقت "سانا" نسخة منه اليوم، "إنه لم ير هلال شهر شوال اليوم الاثنين 29 رمضان، وعليه فإن أول شهر شوال لعام 1440 هجرى هو يوم الأربعاء الخامس من شهر يونيو لعام 2019 ميلادى وهو أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية ب‍اليمن والخير والبركة والعزة والنصر".