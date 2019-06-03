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السيطرة على حريق بمنزل وحوشين لتربية الماشية دون خسائر بشرية بالمنشاه سوهاج

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:43 م
السيطرة على حريق بمنزل وحوشين لتربية الماشية دون خسائر بشرية بالمنشاه سوهاج حريق - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بمنزل وأمتد لحوشين مجاورين دون حدوث خسائر بشرية، ونتج عن الحريق نفوق 4 رأس ماشية وبعض الطيور وكميات من البوص وأفلاق النخيل.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشاه يفيد بنشوب حريق، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الحريق بناحية قرية أولاد على دائرة مركز المنشاه بمنزل مبنى من طابق واحد ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك صلاح خ ع 45 سنة عامل وتطايرت النيران لمنزل وحوش مجاورين ملك ثابت م ع 66 سنة عامل و أيمن إ ص 31 سنة عامل تم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات"، وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول كما أضافوا بنفوق " 4 " رأس أغنام وبعض الطيور وإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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محافظة سوهاج

حريق

الحماية المدنية

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