السيطرة على حريق بمنزلين فى قليوب دون خسائر بالأرواح

القليوبية إبراهيم سالم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بمنزل غير مأهول بالسكان بمنطقة الراعى التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية، وحيث امتد الحريق إلى منزل مجاور للمنزل الذى شب به الحريق، وتم السيطرة عليه من خلال سيارتين إطفاء بالمدينة.

وفى هذا السياق أكد حامد طلبة، رئيس مدينة قليوب، أنه فور تلقيه خبر نشوب حريق بمنزلين بمنطقة الراعي بقليوب، توجه على الفور لمكان الحريق، وتم استدعاء الحماية المدنية على وجه السرعة وتم اخماد الحريق ولا يوجد خسائر في الأرواح.

وأوضح "طلبة"، أنه تم تحويل الأمر للتحقيق والتأكد من سبب الحريق، مع تكليف الإدارة الهندسية بالمدينة بتحديد حجم الأضرار الناجمة عن الحريق.