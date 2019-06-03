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السكة الحديد تعتمد تصميمات مكونات العربات الروسية الجديدة لبدء تصنيعها

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:12 ص
السكة الحديد تعتمد تصميمات مكونات العربات الروسية الجديدة لبدء تصنيعها السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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اعتمدت هيئة السكة الحديد التصميمات والرسومات الخاصة بجميع مكونات العربات الـ 1300 التى ستقوم بتصنيعها شركة ترانس ماش هولندينج الروسية من "بواجى – فرامل – الاجزاء الداخلية للعربات – جسم العربة" بالتزامن مع إجراءات إنهاء خطوات التفعيل المادى للعقد الممول لتكلفتها.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه تم الاتفاق مع ترانسماش هولدينج على الانتهاء من عدد 2 عربة نموذج بحلول سبتمبر القادم وسيتم إرسال الأولى إلى المجر لكى يتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيدا لتوريد اول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة.

وتباحث مسئولون من السكة الحديد والشركة الروسية حول التعاون فى مجال تصنيع جرارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق الى جانب تصنيع عربات السكك الحديدية.


السكة الحديد

القطارات الروسية

محطه مصر

تطوير السكه الحديد

1300 عربة قطارات روسية

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