سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:00 ص
السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ هيئة السكة الحديد ابتداء من اليوم الاثنين تشغيل 8 قطارات مكيف ونوم بين القاهرة ومرسى مطروح، استعدادا لموسم الصيف، تشمل 4 مكيف و4 نوم، بواقع 4 قطارات تقوم من القاهرة لمرسى مطروح، بينها اثنان نوم، و4 قطارات تعود من مرسى مطروح إلى القاهرة بينها اثنان نوم.

وتشمل القطارات التى ستقوم من القاهرة إلى مرسى مطروح قطار مكيف رقم 939 يقوم من القاهرة 05.45 ويصل مطروح 13.30، وقطار نوم 773 يقوم من القاهرة 23.00 ويصل مطروح 06.20، وقطار مكيف رقم 943 يقوم من القاهرة 01.15 ويصل مطروح 17.15، وقطار نوم رقم 775 يقوم من القاهرة 05.00 ويصل مطروح 22.00.

وتضم القطارات التى ستعود من مرسى مطروح إلى القاهرة قطار مكيف رقم 940 يقوم من مطروح 13.30 ويصل القاهرة 05.45، وقطار نوم رقم 772 يقوم من مطروح 06.20 ويصل القاهرة 23.00، وقطار مكيف رقم 942 يقوم من مطروح 17.15 ويصل القاهرة 01.15، وقطار نوم رقم 774 يقوم من مطروح 22.00 ويصل القاهرة 05.00.

وتتضمن مواعيد تشغيل قطارات مرسى مطروح خلال الفترة الصيف وقوف جميع القطارات فى محطات بنها وطنطا ودمنهور ومحرم بك وبرج العرب والحمام والعميد والعلمين وسيدى عبد الرحمن والصبعة، وذلك بالنسبة لرحلات الذهاب والعودة.


قطارات مرسى مطروح

مواعيد قطارات مرسى مطروح

قطارات القاهرة مرسى مطروح

قطارات مطروح

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

الأحد، 02 يونيو 2019 02:00 م

السكة الحديد تبدأ غدا تشغيل 8 قطارات مكيفة ونوم بين القاهرة ومرسى مطروح

الأحد، 02 يونيو 2019 01:48 م

صور.. شواطئ مطروح تدخل مرحلة التطوير السياحى الحقيقي.. إنشاء كورنيش جديد لتهيئة أجمل الشواطئ غربى مرسى مطروح.. الكورنيش الجديد بطول 10 كيلو متر ..وشواطئه تتميز بالمياه النقية والرمال البيضاء والهدوء

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:00 م

ختام أسبوع "الدمج الثقافى" لأطفال مرسى مطروح والقاهرة

الخميس، 07 مارس 2019 01:15 م

صور.. مرسى مطروح تستعد لموسم الصيف مبكرا.. انتهاء توصيل شبكات المرافق والبدء فى رصف شوارع المدينة وتطويرها.. ومحافظ مطروح: وضعنا خطة شاملة لتطوير الشواطئ والمتنزهات.. والكورنيش سيصبح واجهة سياحية حضارية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كل وقت وله جماله.. شوف روعة مدينة نيويورك مع تغير الفصول الأربعة

كل وقت وله جماله.. شوف روعة مدينة نيويورك مع تغير الفصول الأربعة

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

مرتضى منصور: "ورحمة أمى جروس ما هياخد فلوسه.. وعملت فيه محضر"

مرتضى منصور: "ورحمة أمى جروس ما هياخد فلوسه.. وعملت فيه محضر"

انفراد فيديو وصور.. اليوم السابع فى منزل حسن حسني بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير يوجه كلمة للجمهور: "سيبوني أعيد بالكحك من غير شائعات.. ربنا ما يحرمنى منكم".. وهنيدى: "ربنا يديك الصحة يا أبويا.. ياعم الناس"

انفراد فيديو وصور.. اليوم السابع فى منزل حسن حسني بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير يوجه كلمة للجمهور: "سيبوني أعيد بالكحك من غير شائعات.. ربنا ما يحرمنى منكم".. وهنيدى: "ربنا يديك الصحة يا أبويا.. ياعم الناس"

حظك اليوم الاثنين 3/ 6/ 2019 برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. سافر فى أقرب فرصة

حظك اليوم الاثنين 3/ 6/ 2019 برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. سافر فى أقرب فرصة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة