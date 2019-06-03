السعودية: نجاح تنفيذ الخطة التفصيلية للدفاع المدنى ليلة ختم القرآن الكريم

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدنى السعودى، عن نجاحها فى تنفيذ الخطة العامة للطوارئ لشهر رمضان بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة ونجاح خطتها التفصيلية التى أعدتها لدرء حالات الخطر ليلة ختم القرآن الكريم وصلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام، وذلك وفق ما هو معد لها مسبقاً .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أشاد الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، مدير عام الدفاع المدنى، بنجاح تنفيذ الخطة التفصيلية لأعمال الدفاع المدنى ليلة ختم القرآن الكريم وصلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوى والإسهام فى الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين وعدم تسجيل أى حوادث مؤثرة فى هذه الليلة المباركة وتأمين مراحل الذروة وفق ما كان محدداً.



ورفع الفريق العمرو، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنجاح خطة أعمال الدفاع المدنى لرمضان هذا العام بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة فى تعزيز الإجراءات الوقائية ضد كافة المخاطر المرتبطة باجتماع هذا العدد الكبير من المعتمرين وزوار المسجد النبوى الشريف والتدخل السريع والفاعل فى التعامل مع كافة البلاغات عن الحوادث.



وأكد الفريق العمرو، أن الامكانات الضخمة التى وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لرعاية المعتمرين وزوار المسجد النبوى الشريف كان لها أطيب الأثر بعد توفيق الله فيما تحقق من نجاح فى تنفيذ خطة أعمال الدفاع المدنى بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية المشاركة فى تنفيذ الخطة، حيث لم يتم بحمد الله تسجيل أى حوادث مؤثرة قد تعكر صفو الشهر الكريم أو تمثل خطراً على سلامة المعتمرين والمصلين والزوار.

