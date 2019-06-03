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السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:22 ص
السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام المسجد الحرام ليلة 29 رمضان
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت رئاسة شئون الحرمين السعودية، أن أكثر من مليونى ونصف مصلٍ أدوا ليلة ختم القرآن فى الحرم المكى بالعاصمة المقدسة ليلة التاسع والعشرين من رمضان.

صورة جوية للمسجد الحرام ليلة ختام القرآن
صورة جوية للمسجد الحرام ليلة ختام القرآن

وقالت شئون الحرمين، عبر حسابها على تويتر: "أكثر من مليونى ونصف مصلٍ ليلة ختم القرآن، وسط خدمات متميزة".

صلاة التراويح فى المسجد الحرام
صلاة التراويح فى المسجد الحرام

وأدى أكثر المصلون الليلة الختامية للقرآن الكريم، وسط منظر مهيب من الخشوع والتدبر ورفع أكف الضراعة أثناء دعاء القرآن الذى تلاه الشيخ عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام والرئيس العام لشؤون الحرمين.

المصلون يرفعون أكفة الضراعة
المصلون يرفعون أكفة الضراعة

وامتدت صفوف المصلين لخارج المسجد المسجد الحرام، حتى وصلت لأحياء الحفائر غربًا والغزة شرقًا وجرول شمالاً والمسفلة جنوبًا.

ابتهال المصلين ليلة 29 رمضان
ابتهال المصلين ليلة 29 رمضان

 

أعداد غفيرة من المصلين
أعداد غفيرة من المصلين

 

الحرم المكى ليلة ختام القرآن
الحرم المكى ليلة ختام القرآن

 

الحرم المكى
الحرم المكى

 

الحرم المكي
الحرم المكي

 

المسجد الحرام ليلة 29 رمضان
المسجد الحرام ليلة 29 رمضان

 

المسجد الحرام
المسجد الحرام

 

المصلون فى الحرم المكى
المصلون فى الحرم المكى

 

المصلون فى الساحات المحيطة بالحرم المكى
المصلون فى الساحات المحيطة بالحرم المكى

 

المصلون فى الليلة الختامية للقرآن
المصلون فى الليلة الختامية للقرآن

 

المصلون فى المسجد الحرام
المصلون فى المسجد الحرام

 

المصلون فى ساحة المسجد الحرام
المصلون فى ساحة المسجد الحرام

 

المصلون فى ساحة المسجد النبوى
المصلون فى ساحة المسجد النبوى

 

المصلون فى ليلة ختام القرآن
المصلون فى ليلة ختام القرآن

 


اليوم السابع بلس

المسجد الحرام

مكة المكرمة

شئون الحرمين

ليلة 29 رمضان

ختام القران الكريم

عبد الرحمن السديس

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