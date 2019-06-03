السجن المؤبد لـ3 أشقاء قتلوا شخصا فى سوهاج لخلافات على ملكية محل تجارى

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، لقتلهم مزارعا فى مركز المنشأة، على خلفية تصفية خلافات سابقة بينهم على ملكية محل تجارى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2018، عندما تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغا من "أ. أ"، 65 سنة، صاحب محل، بمقتل نجله "ك. أ" بعد إصابته بطلقات نارية ونقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة 3 أشقاء، هم: "عمر. هـ. ح" وشقيقاه همام وعبد النبى، بسبب خلافات سابقة مع المجنى عليه على ملكية محل، فترصدوا له فى أحد الطرق وأطلقوا عليه أعيرة نارية من بنادق آلية بحوزتهم، ما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته، فأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.