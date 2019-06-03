سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 11:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اليمنى: نجدد التمسك بمبادئ الثورة والمضى فى النضال لاستعادة الدولة

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:52 م
الرئيس اليمنى: نجدد التمسك بمبادئ الثورة والمضى فى النضال لاستعادة الدولة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، التمسك بمبادئ الثورة اليمنية العظيمة، مجدداً العهد المضى فى النضال لاستعادة الدولة اليمنية وتجسيد آمال الشعب اليمنى فى الحياة الكريمة فى ظل دولة اتحادية عادلة لا تعرف إلا مواطنين أحراراً مؤمنين أعزة لا يقبلون الضيم ولا الذل ولا الخضوع إلا لله تعالى وحده.

وقال الرئيس اليمنى، فى خطابه الذى وجهه، مساء اليوم، إلى كافة أبناء الشعب اليمنى فى الداخل والخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك" إن المليشيا الحوثية الانقلابية جعلت اليمنيين يصومون رمضان لعامهم الخامس على التوالى وهم يعانون شقاء الحرب والتمزق وتظللهم رائحة الموت وتحيطهم مشاهد الدمار وشبح المجاعة ونهب أقواتهم ومصادرتها لمصلحة مخططاتهم الشريرة مع إصرار من قبل الانقلابيين على عرقلة كل مشاريع السلام ورفض كل مقترح للتخفيف من آلام اليمنيين ومواجعهم إصرارا لا يفسره إلا أنهم أداة لخدمة أجندة إيرانية لا تهمها مصلحة اليمن واليمنيين وترى بالحوثيين أداة إجرامية تهدد بها السلم والأمن الإقليمى و الدولى".

وأضاف الرئيس اليمنى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، مخاطباً سكان العاصمة صنعاء وكل المناطق التى تخضع لسيطرة المليشيا الحوثية، "أقول لكم أننا نعلم أنكم تعانون معاناة قاسية ونعلم حجم صبركم وتحملكم لطيش تلك المليشيات العابثة ولتعلموا أنكم فى قلوبنا ونحن معكم ونعمل للتخفيف عنكم بشتى الطرق والوسائل فكل اليمنيين لدينا سواسية وحقوقهم علينا واجبة فوق كل أرض وتحت كل سماء".

 


الرئيس اليمنى

الحوثيين

جماعة الحوثى

عيد الفطر المبارك

الحرب فى اليمن

ميليشيات ارهابية

عبد ربه منصور هادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس اليمنى يصل جدة لحضور القمتين العربية والإسلامية

الخميس، 30 مايو 2019 09:20 ص

نائب الرئيس اليمنى لـ"تحالف الأحزاب": التحالف رافد مهم للعملية السياسية

السبت، 25 مايو 2019 05:45 م

جوتيريش يؤكد للرئيس اليمنى ثقته فى مارتن جريفيث

السبت، 25 مايو 2019 01:00 ص

الرئيس اليمنى يتلقى رسالة من بوتين تؤكد عمق علاقات البلدين

الأربعاء، 22 مايو 2019 07:00 ص

الرئيس اليمنى يمنح السفير الأمريكى وسام الوحدة

الأحد، 12 مايو 2019 03:04 م

نائب الرئيس اليمنى يبحث مع السفير الأمريكى العلاقات الثنائية

الأربعاء، 01 مايو 2019 07:29 م

الرئيس اليمنى يشدد على أهمية التلاحم وتوحيد الجهود لمواجهة الميليشات الحوثية

السبت، 27 أبريل 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة