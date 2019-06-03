الرئيس الجزائرى المؤقت يبحث مع رئيس وزرائه تطورات الانتخابات الرئاسية

الجزائر (أ ش أ)

التقى الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، نور الدين بدوى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى، حيث تم تقييم الوضع السياسي على ضوء إعلان المجلس الدستورى تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم "إن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح التقي بمقر رئاسة الجمهورية نور الدين بدوي الوزير الأول، حيث تم تقييم الوضع السياسي على ضوء إعلان المجلس الدستوري بخصوص العملية الانتخابية، كما تم التطرق الى أهم الإجراءات التي يتعين اتخاذها تحسبا للمرحلة القادمة".

وأضاف البيان أن بدوي قدم للرئيس ابن صالح عرضا حول مشاركته في أعمال القمة العربية الطارئة، وكذلك الدورة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين انعقدتا بالمملكة العربية السعودية مؤخرا.



وكان المجلس الدستورى الجزائرى قد أعلن أمس الأحد، فى بيان، رفض ملفي مرشحين مستقلين تقدما لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن رئيس الدولة سيقوم باستدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، وهو ما يعني عمليا تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة الشهر المقبل.