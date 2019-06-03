الرئيس الأمريكى يصل بريطانيا فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

لندن (أ ش أ)

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقرينته ميلانيا اليوم الاثنين، إلى بريطانيا فى زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن ترامب وصل إلى مطار "ستانستيد" شمال العاصمة البريطانية (لندن) على متن طائرته "إير فورس وان" المعدلة ذات الخصائص الفائقة، مضيفة أنه من المقرر أن يلتقى ترامب بالملكة إليزابيث، ورئيسة الوزراء تيريزا ماى، إضافة إلى عدد من رواد الأعمال الأمريكيين والبريطانيين خلال زيارته للمملكة المتحدة.

تأتى زيارة ترامب لبريطانيا فى إطار جولة أوروبية تشمل كلا من أيرلندا وفرنسا.