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الرئيس الأمريكى يصل بريطانيا فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:10 ص
الرئيس الأمريكى يصل بريطانيا فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
لندن (أ ش أ)

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وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقرينته ميلانيا اليوم الاثنين، إلى بريطانيا فى زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن ترامب وصل إلى مطار "ستانستيد" شمال العاصمة البريطانية (لندن) على متن طائرته "إير فورس وان" المعدلة ذات الخصائص الفائقة، مضيفة أنه من المقرر أن يلتقى ترامب بالملكة إليزابيث، ورئيسة الوزراء تيريزا ماى، إضافة إلى عدد من رواد الأعمال الأمريكيين والبريطانيين خلال زيارته للمملكة المتحدة.

تأتى زيارة ترامب لبريطانيا فى إطار جولة أوروبية تشمل كلا من أيرلندا وفرنسا.

 

 


امريكا

لندن

دونالد ترامب

مطار ستانستد

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