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الذهب يبلغ أعلى مستوى فى شهرين بفضل الإقبال على الملاذ الآمن

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:36 ص
الذهب يبلغ أعلى مستوى فى شهرين بفضل الإقبال على الملاذ الآمن أرشيفية
رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لأعلى مستوى فى أكثر من شهرين فى الوقت الذى أثار فيه تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية على المكسيك المخاوف بشأن حدوث ركود عالمى ودفع المستثمرين صوب المعدن الذى يعتبر ملاذا آمنا.
 
وبحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1311.24 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 27 مارس آذار عند 1312.60 دولار للأوقية.
 
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1316.20 دولار للأوقية.
 
ونزلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وأسواق الأسهم الآسيوية وأسعار النفط لأدنى مستوى في عدة أشهر فى ظل تنامى التوترات التجارية.
 
وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال نهاية الأسبوع فى الوقت الذى اصطدم فيه البلدان بشأن التجارة والتكنولوجيا والأمن.
 
وفى مؤشر على أن النزاعات الصينية الأمريكية تُلقى بضغط كبير على الاقتصاد العالمى، أظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن صادرات كوريا الجنوبية انخفضت 9.4 بالمئة فى مايو أيار، وهو مستوى أسوأ من متوسط التوقعات الذى أشار إلى انخفاض قدره 5.6 بالمئة.
 
ودفعت قتامة الآفاق المتعاملين على زيادة رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) سيخفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا.
 
وتجاوزت أسعار الذهب المستوى الرئيسى البالغ 1300 دولار للمرة الأولى منذ أبريل نيسان يوم الجمعة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.59 دولار للأوقية، وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 799.25 دولار للأوقية، بعد أن نزل الأسبوع الماضى لأدنى مستوياتها منذ 15 فبراير شباط عند 784.42 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1338.24 دولار للأوقية.
 
 
 

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