الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمحل أدوات كهربائية بشبين القناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بمحل أدوات كهربائية بشارع المستشفى الأميرى بشبين القناطر تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بمحل أدوات كهربائية بشبين القناطر وتفحم جميع محتوياته.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .