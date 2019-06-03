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الداخلية العراقية تعلن اعتقال 5 عناصر من "داعش" فى الموصل

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:11 م
الداخلية العراقية تعلن اعتقال 5 عناصر من "داعش" فى الموصل القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، قوله، إن فوج طوارىء الشرطة الثانى عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين يلقى القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالأمنية خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل، والآخر جاء بإعترافاته أنه يقوم بتهريب عناصر داعش من سوريا إلى العراق.

وأضاف أنه تم القبض عليهم فى مناطق وأحياء القاهرة والقادسية وتسعين والزهراء فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل، ويذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم بين فترة وأخرى بتنفيذ عمليات تتمكن خلالها من قتل واعتقال عناصر تنظيم "داعش" فى المناطق التى تم تحريرها من سيطرته.

 

 


الداخلية العراقية

الجيش العراقى

تنظيم داعش

تنظيمات ارهابية

الموصل

مكافحة الارهاب

الحرب ضد الارهاب

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