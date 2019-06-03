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الخدمات الزراعية: غرف عمليات وخط ساخن لتوزيع الأسمدة الصيفية فى عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:00 ص
الخدمات الزراعية: غرف عمليات وخط ساخن لتوزيع الأسمدة الصيفية فى عيد الفطر أسمدة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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رفعت 27 مديرية من مديريات الزراعة بالمحافظات، استعداداتها لعيد الفطر المبارك، من خلال تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعمة للزراعات الصيفية بالجمعيات الزراعية الثلاثة "الإصلاح – الائتمان – الاستصلاح" وشون البنك الزراعى المصرى.

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تم تكليف مديريات الزراعة بالمحافظات بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعمة للزراعات الصيفية، حرصا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة.

وأكد تقرير الخدمات الزراعية، أنه تقرر تشكيل لجان ثلاثية ممثلة من قطاعات الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح للمرور الدورى على كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة، ورصد أى شكاوى فى هذا الشأن، فضلا عن تخصيص الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات، وإجراء المعاينات الفعلية على أرض الواقع لمنحها للفلاحين الذين يزرعون بالفعل، وليس لأصحاب الحيازات فقط، تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.


الخدمات الزراعية

توزيع الأسمدة

الجمعيات الزراعية

شركات الإنتاج

صرف الاسمدة

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