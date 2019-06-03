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الخارجية الأمريكية تحذر الصين من مواصلة انتهاك حقوق الأقليات المسلمة

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:15 م
الخارجية الأمريكية تحذر الصين من مواصلة انتهاك حقوق الأقليات المسلمة وزيرا الخارجية الأمريكى والهولندى
كتب سمير حسنى

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انتقد وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، ما قال إنها انتهاكات لحقوق الأقليات تشهدها الصين، محذرا بكين من مواصلة انتهاك حقوق الإنسان والإجراءات التعسفية بحق الأقلية المسلمة.

وقال مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الهولندى فى "لاهاى"، اليوم الاثنين، إن الصين تشهد نقلا قسريا للتكنولوجيا، وإن الرئيس دونالد ترامب أراد التفاوض حول تلك الأمور مع "بكين" بشكل علنى، لتكون هناك فرص متساوية ومشتركة بين الطرفين.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: "يجب أن تكون لدينا فرصة للوصول إلى بعض المعلومات والتكنولوجيا الصينية، مثلما نفعل نحن مع الشركات الصينية"، مختتمًا بتحذير السلطات الصينية من مغبّة مواصلة انتهاك حقوق الإنسان بحق الأقليات المُسلمة.


بومبيو

الروهينجا

المسلمين فى الصين

الحرب التجارية بين امريكا والصين

الصين

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