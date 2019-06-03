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بمعدل نمو حقيقى 13%

الحكومة تستهدف استثمارات كلية بحجم 1.7 تريليون جنيه عام 2021/2022

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:30 ص
الحكومة تستهدف استثمارات كلية بحجم 1.7 تريليون جنيه عام 2021/2022 اجتماع مجلس الوزراء
كتب عبد اللطيف صبح

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كشفت قائمة الموارد والاستخدامات الكلية للاقتصاد المصرى للفترة من 2016/2017 حتى 2021/2022، عن اعتزام الحكومة إنفاق مبلغ تريليون و768 مليار و700 مليون جنيه على الاستثمار، عام 2021/2022، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 13%.

وتستهدف الحكومة الوصول بحجم الاستثمارات الكلية إلى تريليون و409.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021 بمعدل نمو حقيقى يبلغ 13.6%، وتريليون و165.7 مليار جنيه خلال العام المالى القادم 2019/2020 بمعدل نمو حقيقى يبلغ 13.7%.

وتبلغ جملة الإنفاق على الاستثمار بموازنة السنة المالية 2018/2019 921.5 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 13.7%، ويُقصد بمعدل النمو الحقيقى هنا استبعاد أثر الزيادة فى الأسعار.

 

 


الاستثمار

الحكومة

مجلس النواب

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