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الجزائر تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:09 م
الجزائر تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك استطلاع الهلال - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، أن، اليوم الاثنين، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدا الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت اللجنة - فى بيان لها مساء اليوم - عقب اجتماعها بـ"دار الإمام" بالجزائر العاصمة إنه ثبتت رؤية الهلال بعدة ولايات وبناء عليه فإن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان وغدا الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عبد الفطر المبارك، ووجهت اللجنة التهنئة للشعب الجزائرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

 


عيد الفطر المبارك

شهر رمضان 2019

دار الامام الجزائرية

الشعب الجزائرى

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