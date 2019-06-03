التموين تلاحق المخالفين قبل العيد وتضبط 1793 قضية فى 48 ساعة

كتب - محمود عبد الراضى - أحمد حسنى

شنت شرطة التموين، حملات مكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، بمختلف محافظات الجمهورية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1793 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، بمختلف المحافظات.

ونجحت الحملات فى ضبط 24 قضية إسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها 42 إسطوانة بوتاجاز، وضبط 3 قضايا مواد بترولية، ضبط خلالها "756,700 طن "سولار"، بنزين "، وضبط 36 قضية دقيق مدعم .. ضبط خلالها (65,49 طن دقيق).

وضبط 428 قضية فى مجال مخالفات المخابز، منها ضبط 27 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (4,435 طن "سكر ، "أرز" –2,550عبوة زيت طعام)، وضبط 4 قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط 78 قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها (36,219 طن و 14,876عبوة مواد غذائية متنوعة ).

واستمراراً لجهود الحملات، تم ضبط 27 قضايا فى مجال الغش التجارى، منها ضبط (1,043) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص)، وضبط 53 قضية فى مجال الأسماك و اللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها (7,839 طن لحوم وأسماك، 80 عبوة مصنعات لحوم)، وضبط 58 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها (1,979عبوة سجائر ومعسل وزيت شيشة).

وضبط 5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية، ضبط خلالها (3,8 طن أسمدة وأعلاف – 20 عبوة مبيدات زراعية)، وضبط 3 قضايا فى مجال الألعاب النارية 33,800 وحدة ألعاب نارية.

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