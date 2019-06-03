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الإثنين، 03 يونيو 2019 04:57 م
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التعليم: 5 أفراد أمن بكل مدرسة لكشف الغش الإلكترونى

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:57 م
التعليم: 5 أفراد أمن بكل مدرسة لكشف الغش الإلكترونى امتحانات الثانوية - أرشيفية
وائل ربيعى

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قال  خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيكون فى كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان؛ للتأكد من عدم وجود أى وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
 
وأضاف عبد الحكم، بكلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التربية والتعليم اليوم، أن التأمين بالكامل مسئولية الشرطة وإذا وقعت أى أحداث شغب تبدأ الوزارة تطبيق إجراءاتها الاحترازية الجديدة.
 
وأكد مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة أصدرت إجراءات احترازية جديدة لمكافحة الشغب بامتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أنه تم رصد اللجان التى يحدث بها شغب سنويا وتم اكتشاف عدد من اللجان الجديدة، مشيرا إلى أنه لن يعلن هذه الإجراءات الجديدة إلا بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة حتى لا يأخذ الطلاب حذرهم من ذلك.
 
فيما قال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة خلال تطبيقها لنظام التعليم الجديد واجهت العديد من الصدمات، قائلا: "إحنا عاملين زى الجراح بيعمل قلب مفتوح وكل أهالى المريض واقفين فوق دماغه بالسلاح".
 
وأضاف وزير التربية والتعليم، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة اليوم: "الصورة جميلة ومصر زى الفل والاستثمار الذى نقوم به اليوم لأجل الطلاب فقط لا غير، ونتحمل كل الصدمات وكل ردود الأفعال والخوف وغيرها ولكن لو رأيتم خريجى أولى ابتدائى بالمدارس الحكومية ستفخرون بهم للغاية ونحاول تقديم خدمة تليق بمصر وبأولادكم الطلاب أصبحوا أفضل وسترون النتيجة".
 
وأكد الوزير أن الوزارة نفكر جيدًا فى المناهج وتحاول المسارعة فى التطوير حتى ينال الطلاب فى مراحل أخرى قدرا منه بشكل أسرع، قائلا: "قريبا ستجدون جيلا مختلفا قلبا وقالبا ومنحنى الأداء جيد لا تخافوا، ولكن هناك شئ مهم زمان الطلبة كانوا يستخدمون ألفاظا مثل "أنا قفلت الامتحان" وكان معناها أنه عارف السؤال والإجابة وعدد الدرجات وهذا يعتبر اتفاق وليس امتحان، اما الامتحان الأخير فهو امتحان بمعنى الكلمة الطالب لا يعلم أنه قدم حلولا جيدة من عدمه وهذا متحان طبيعى زى أى امتحان فى الدنيا ومتوسط درجات طلاب الصف الأول الثانوى فى الفهم محترم للغاية بطمنهم".
 
وتابع وزير التربية والتعليم:"ممكن اللى يتغير من هنا ورايح مفيش مجاميع كبيرة مفيش حاجة اسمها 99 % ملوش معنى وهذا نسبيا فإذا حصل الأول على 80 % مثلا سيكون مجموع 75% مجموعًا كبيرًا للغاية فالموضوع نسبى ولدينا تحليلا دقيقا للغاية للنتيجة ونعلم مشاكل الطلاب ونفضل مصلحة الطالب ونستفيد من المشكلات التى نواجهها".

الثانوية العامة

تامين الامتحانات

عصيان الكترونية

تامين امتحانات الثانويه العامه

امتحانات الثانويه العامه

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