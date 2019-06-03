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التعليم: "نسعى لإلحاق طلاب رابعة ابتدائى وأولى إعدادى بالنظام الجديد"

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:50 م
التعليم: "نسعى لإلحاق طلاب رابعة ابتدائى وأولى إعدادى بالنظام الجديد" تلاميذ ابتدائى - أرشيفية
وائل ربيعى

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أكدت وزارة التربية والتعليم، أن النظام الخاص بامتحانات الصف الأول الثانوى نظام مصرى، وقام به مهندسون مصريون، مشيرا إلى ان كل شئ يحتاج إلى وقت، وأن الوزارة نفذت ما قالته فى 2016، من حيث نظام التعليم الجديد لرياض الأطفال والصف الاول الثانوى.

وأشارت الوزارة، إلى وجود ألوان جديدة من التعليم سيتم العمل عليها مع المعلمين خلال الفترات المقبلة، وتجاوز كل ما قيل عن أن التابلت "وهم" و"فنكوش" والآن التابلت أصبح حقيقة.

وأكدت الوزارة على تلقيها مبادرات كثيرة من أولياء الامور بتحويل أبناؤهم من مدارس الناشيونال والانترناشونال إلى مدارس حكومية نظرا لجودة نظام رياض الأطفال الجديد، مشيرة إلى أن الفترة القادمة تسعى إلى أن يلحق طلاب الصف الرابع الابتدائى والصف الأول الإعدادى من النظام الجديد، وسيحدث تطوير فيهما قريبا بعد أن يتم الإعداد لذلك جيدا وإعلانه رسميًا.
 

 


اولى ثانوى

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التعليم الابتدائة

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