التعليم: "نسعى لإلحاق طلاب رابعة ابتدائى وأولى إعدادى بالنظام الجديد"

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن النظام الخاص بامتحانات الصف الأول الثانوى نظام مصرى، وقام به مهندسون مصريون، مشيرا إلى ان كل شئ يحتاج إلى وقت، وأن الوزارة نفذت ما قالته فى 2016، من حيث نظام التعليم الجديد لرياض الأطفال والصف الاول الثانوى.

وأشارت الوزارة، إلى وجود ألوان جديدة من التعليم سيتم العمل عليها مع المعلمين خلال الفترات المقبلة، وتجاوز كل ما قيل عن أن التابلت "وهم" و"فنكوش" والآن التابلت أصبح حقيقة.