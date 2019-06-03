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التعليم: امتحانات التابلت ليست "فزلكة".. والنظام القديم ليس من مصلحة الطلاب

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:19 م
التعليم: امتحانات التابلت ليست "فزلكة".. والنظام القديم ليس من مصلحة الطلاب امتحانات التابلت- أرشيفية
وائل ربيعى

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أكدت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب أولى ثانوى استجابوا بشكل كبيرر للامتحان الإلكترونى، وأن قيادات التعليم قاموا بعمل رائع خلال امتحانات الصف الأول الثانوى، مشيرة إلى امتحانات التابلت ليست "فزلكة"، ولكن لمساعدة الطلاب على النظام الإلكترونى الجديد. 

وأشارت الوزارة إلى أن أساس امتحانات الصف الأول الثانوى هوالتقييم وليس شيء آخر، ولا يوجد شيء يسمى "الامتحان المتوقع"، وأن الامتحان تفكير، ولذلك صدم الطلاب من أسئلة امتحانات أولى ثانوى.

وتابعت: "يوجد اتجاه لنوع أسئلة جديد وكل هذا لا يروق لأصحاب الأعمال والكتب الخارجية أو سناتر الدروس الخصوصية، وأن الرجوع للنظام القديم ليس من مصلحة الطلاب، مشيرة إلى أن كل النتائج والمؤشرات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوى أثبتت أن النسبة التى استجابت للنظام الإلكترونى غير متوقعة وجيدة للغاية.

 

 


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الامتحانات الالكترونية

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