التعليم: إلغاء الكتاب المدرسى المطبوع لطلاب أولى ثانوى العام المقبل

وائل ربيعى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الكتاب المدرسى الورقى لطلاب الصف الأول الثانوى بداية من العام المقبل، موضحة أنه لن يتم طباعة الكتاب المدرسى وسيتم توفير تكلفة هذا الكتاب لأنه موجود بالفعل على بنك المعرفة الذى يدخل الطلاب عليه من خلال التابلت.

وأضافت الوزارة، اليوم، أن الكتاب المدرسى غير كاف للفكر الجديد الذى تعمل به الوازرة فى النظام الجديد، متابعة: "تركنا الكتاب المدرسى للطلاب العام الماضى لأنهم كانوا متخوفين من التجربة لكن السنة الجاية مفيش كتاب مدرسى مطبوع وهنوفر طباعة هذه الكتب".

وأشارت الوزارة، إلى أن الكتب بالفعل موجودة على بنك المعرفة ومحتوى إضافى على بنك المعرفة باللغة العربية والإنجليزية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ليدخل عليها الطلاب من خلال التابلت، وأن الطلاب لم يستخدموا الكتب الورقية العام الحالى ولم يأتى منها الامتحانات.