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خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى 18/2019..

التخطيط: التشييد والبناء أعلى القطاعات الاقتصادية نموًا بإيرادات 59.8 مليار جنيه

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:00 ص
التخطيط: التشييد والبناء أعلى القطاعات الاقتصادية نموًا بإيرادات 59.8 مليار جنيه ارتفاع عدد من القطاعات الاقتصادية يدفع نمو الناتج المحلى الإجمالى- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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جاء قطاع التشييد والبناء، كأعلى القطاعات الاقتصادية بالدولة نموًا خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2019، محققًا إيرادات بقيمة 59.8 مليار جنيه، مقابل 54.9 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام المالى الماضى 2017/2018، بنسبة زيادة قدرها 8.9%، وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط.

وطبقًا للبيانات الرسمية، حقق قطاع المطاعم والفنادق، ارتفاعًا كبيرًا خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، ليساهم بنسبة كبيرة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال تلك الفترة، حيث جاءت قيمة الإيرادات المحققة من هذا القطاع 26.8 مليار جنيه، مقابل 23.6 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

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ومن القطاعات الاقتصادية التى شهدت نموًا فى إيراداتها أيضًا خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، قطاع الصناعات التحويلية، حيث ارتفعت الإيرادات المحققة منه إلى 164.8 مليار جنيه، مقابل 160.7 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

وجاءت قناة السويس ضمن القطاعات الاقتصادية ذات الإيرادات المرتفعة، حيث حققت 23.7 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، مقابل 21.8 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

ووفقًا للبيانات الإحصائية، ساهم نمو القطاع الزراعى والقطاع الخدمى فى نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة المشار إليها من العام المالى الجارى، حيث حقق القطاع الزراعى إيرادات بلغت قيمتها 91.8 مليار جنيه، مقابل 88.7 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام المالى الماضى، بارتفاع 3.5%.

حقق قطاع الخدمات، إيرادات بلغت قيمتها 43.9 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 18/2019، مقارنة بـ42.4 مليار جنيه فى الربع المقابل من العام المالى الماضى 2017/2018.

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يذكر أن الناتج المحلى الإجمالى "بالأسعار الجارية"، بلغ تريليونا و383 مليارا و300 مليون جنيه، خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، مقابل تريليون و143 مليارا و300 مليون جنيه فى الربع المماثل من العام المالى الماضى، بارتفاع بلغت قيمته 240 مليار جنيه.

 

 


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التشييد والبناء

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وزارة التخطيط

العام المالى الحالى

اخبار الاقتصاد

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