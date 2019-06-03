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البورصة تغرم "جلوبال تليكوم" 50 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:44 ص
البورصة تغرم "جلوبال تليكوم" 50 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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قررت لجنة القيد بالبورصة، فى جلستها اليوم الاثنين، التزام مالى على شركة جلوبال تليكوم بقيمة 50 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بالقرار، وذلك لمخالفتها قواعد القيد.

وبحسب قرار لجنة القيد، يُعاد عرض موقف الشركة عليها حال عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة لها، للتأكد من تلافى المخالفات الحالية لأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 39 من الإجراءات التنفيذية.

وتنص المادة 27 من قواعد القيد على أن "تتولى البورصة نشر الإفصاحات التى ترد إليها من الهيئة أو البيانات والمعلومات التى يجب على الجهات والشركات إخطار البورصة بها وفقا لأحكام هذه القواعد. وفى جميع الأحوال تلتزم الشركات والجهات، المقيدة لها أوراق مالية، بسرعة الاستجابة لاستفسارات البورصة، كما تتولى البورصة بعد قيد وطرح الأوراق المالية مراجعة مدى وجود انحراف بين النتائج المحقّقة للشركة أو الجهة، وما ورد بتقرير المستشار المالى المستقلّ عن القيمة العادلة أو خطط العمل المُعتمدة من الراعى بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إخطار الهيئة حال وجود انحرافات جوهرية، لاتخاذ ما يلزم وفقا للأحكام والقواعد".


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