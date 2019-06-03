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البحرية التونسية تنقذ 7 تونسيين من الغرق فى محاولة للهجرة بطريقة غير شرعية

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:18 م
البحرية التونسية تنقذ 7 تونسيين من الغرق فى محاولة للهجرة بطريقة غير شرعية مهاجرين غير شرعيين - أرشيفية
أ ش أ

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تمكنت وحدة بحرية، اليوم الاثنين، من إنقاذ 7 تونسيين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة كانوا على متن مركب جنوب شرق صفاقس على بعد 50 كم ويعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطنى التونسية، أنه بالتحرى معهم صرحوا أنهم أبحروا من سواحل الصخيرة قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة فى اتجاه السواحل الإيطالية، وتم نقلهم إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

واشار البيان، إلى أن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع بنقردان تمكنت يومى السبت والأحد من إيقاف 25 شخصا من جنسيات أفريقية، كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة فى الاتجاهين بالمنطقة الحدودية بين تونس وليبيا دون وثائق هوية.

ومن بين الموقوفين 4 فتيات وخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و16 سنة ، فيما تتراوح أعمار البقية بين 18 و35 سنة (10 من السودان و6 من مالى و3 من غينيا و3 من كوت دى فوار و2 من السينغال ونيجيرى واحد، وتم تسليمهم إلى مركز الحرس الوطنى بالشوشة لإتمام الإجراءات القانونية فى شأنهم.

 


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