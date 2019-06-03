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الإفتاء تعلن غدا الثلاثاء 30 رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:50 م
الإفتاء تعلن غدا الثلاثاء 30 رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن غدًا الثلاثاء الموافق 4 يونيو لعام 2019، هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، وأن بعد غدًا الأربعاء هو أول أيام شهر شوال، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.
 
 

وجاء نص البيان كالآتى: 

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء الثلاثين من شهر رمضان المبارك، الموافق الرابع من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية. 
 
وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.
 
وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الخامس من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا.
 
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

 


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