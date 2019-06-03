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"الأوقاف" تحذر من توظيف ساحات العيد سياسيًا أو تنظيميًا

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:28 م
"الأوقاف" تحذر من توظيف ساحات العيد سياسيًا أو تنظيميًا صلاة العيد - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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حذرت وزارة الأوقاف المصرية من أى محاولة لاستخدام ساحات العيد لأى أغراض حزبية أو شخصية أو سياسية، أو تعليق أى لافتات دعائية تحت أى ذريعة أو مسمى.
 
كما حذرت من تعليق لافتات التهنئة الشخصية سدًا للذرائع، لعدم الخروج بالمسجد عن رسالتها السامية، حيث يقول الحق سبحانه: ”وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا”، ويقول سبحانه: ” قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ”.
  
وحذرت الأوقاف من أى محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التى حددتها الوزارة، كما تحذر من محاولة أى شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر، أو أداء خطبة العيد.
 
 

الأوقاف

ساحات العيد

السلفية

قانون الخطابة

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