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الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 37 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 22 37

شبين الكوم 22 36

طنطا 21 36

دمنهور 21 33

الإسكندرية 22 31

بلطيم 21 30

مطروح 19 28

السلوم 19 25

سيوة 23 40

بورسعيد 23 27

دمياط 23 27

الزقازيق 22 36

الاسماعيلية 21 36

السويس 20 36

العريش 21 29

رفح 20 30   

رأس سدر 22 38

نخل 15 36

نويبع 25 38

طابا 24 35

كاترين 20 34

الطور 24 33

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 27 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 38

المنيا 24 41

أسيوط 26 42

سوهاج 28 42

قنا 27 42

الأقصر 27 45

أسوان 30 44

أبوسمبل 29 43

الوادى الجديد 28 45

شلاتين 29 38

ابو رماد 30 36

حلايب 31 34

راس حدربة 27 34

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 44

المدينة 30 43

الرياض 27 43

المنامة 32 38

أبوظبى 29 40

الدوحة 29 38

الكويت 29 45

دمشق 16 38

بيروت 22 29

عمان 18 35

القدس 20 30

غزة 20 28

بغداد 28 46

مسقط 31 36

صنعاء 15 28

الخرطوم 30 40

طرابلس 14 24

تونس 15 29

الجزائر 14 24

الرباط 15 28

نواكشوط 21 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 15 29

اسطنبول 18 27

اسلام اباد 25 41

نيودلهى 30 44

جاكرتا 24 33

بكين 20 34

كوالالمبور 25 33

طوكيو 18 26

أثينا 15 26

روما 13 25

باريس 14 22

مدريد 18 34

برلين 19 30

لندن 12 20

مونتريال 08 20

موسكو 10 21

نيويورك 17 25

واشنطن 15 31

 

         

 


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