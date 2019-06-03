الأردن يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.. والكويت غدًا

أعلنت الأردن، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.
فيما أعلنت الكويت، أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
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أعلنت الأردن، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.
فيما أعلنت الكويت، أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
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