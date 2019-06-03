الأجهزة التنفيذية تصلح هبوطا أرضيا يهدد عقارا وسط الإسكندرية

أصلحت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية، هبوطا أرضيا، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط للشكوى الواردة بوجود كسر بماسورة أمام المنزل الكائن بـ7 شارع زيدان من الإسكندرانى محرم بك، ممكن أن يؤدى لسقوط العقار.

حيث تم توجيه الشكوى للمهندس ياسر يوسف مدير فرع هندسة البلد بشركة مياه الشرب، وانتقلت الجهات المعنية لمعاينة العقار، وتبين بالمعاينة عدم وجود أى كسر بمواسير المياه، وأن الأمر مجرد هبوط وكسر بالأسفلت يعالج عن طريق الرصف.

وتم اليوم وضع طبقة سن بالهبوط وكسر الإسفلت بمعرفة إدارة الطرق بالحى لحين الرصف من جهة أخرى تم رفع مخلفات القمامة المتراكمة بالنادى استجابة لشكاوى المواطنين.

فيما قام حى غرب الإسكندرية بتحصيل رسوم الدولة الخاصة بأشغال الطريق تنفيذا وأعمال وإنفاذ للقانون وحفاظا على هيبة دولة القانون، كما نصت المادة رقم 22من القانون 140 الخاص بأشغال الطريق.

من جانبها كثفت أحياء الإسكندرية حملات الإزالة والتصدى للبناء المخالف، خلال فترة الاستعداد لعيد الفطر المبارك، حيث شن حى العامرية أول حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف، وذلك بناء على تعليمات العميد فادى وديع نقولا رئيس الحى، وأسفرت حملة قامت بها إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق والإدارات المعنية.

وفى حى غرب برئاسة اللواء هشام كمال، قام المشرف على المتابعة الميدانية والفنى ادارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة اشغال الطريق بوقف اعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع بالدور التاسع بالرواندى مع تقاطع ابن سهلان حيث تم التحفظ على الشدات الخشبية ومعدات البناء.

كما تم إيقاف اعمال بناء مخالف بفتح شقة سكنية لمحل بلوك 8 مدخل 1 مساكن شمال المتراس حيث تم التحفظ على الشدات الخشبية ومعدات البناء.

وشدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية على جميع رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على اى مخالفة فى المهد وعدم السماح لأى مقاول بمخالفة اشتراطات البناء خاصة خلال فترة العيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحصر وتفعيل قرارات الازالة التى لم يتم تنفيذها بنطاق كل حى وللقضاء على ظاهرة البناء المخالف التى تمثل خطورة داهمة.